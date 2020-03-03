» 12 وصية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا

03 مارس 2020 - 08:22 م

في الوقت الذي تسود فيه حالة من الهلع والفزع، جميع دول العالم مع استمرار انتشار فيروس كورونا, والذي تجاوز عدد المصابين به حتى الآن في 70 دولة أكثر من 90 ألف شخص، فضلاً عن أكثر من 3 آلاف حالة وفاة، تبرز الإجراءات الوقائية اللازم اتخاذها للوقاية من الفيروس المميت.

ونشرت صحيفة "ذا صن" قائمة بأهم الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية نفسك وعائلتك من الفيروس على النحو التالي، وفقًا لما نقلته عن رئيس الوزراء بوريس جونسون، ومسئولين صحيين:

1) اغسل يديك

أخبر "جونسون"، البريطانيين، أن أبسط طريقة للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا هي غسل اليدين بانتظام.

وقال: "يمكننا جميعًا أن نواصل عملنا لمكافحة الفيروس، من خلال غسل أيدينا بالماء والصابون". وستكون الرسالة في قلب حملة إعلامية كبرى يتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتنصح هيئة الصحة العامة في إنجلترا بغسل المعصم لأسفل لمدة 20 ثانية على الأقل. وأظهرت دراسة حديثة، أن غسل اليدين هو أفضل طريقة للحد من خطر الإصابة بمرض مثل فيروس كورونا، ما يقلل من احتمالات الإصابة بنسبة 54 في المائة.

2) تنظيف الهاتف

كما أن تنظيف شاشات الهواتف الذكية مرتين في اليوم بمنديل مبلل بالكحول يساعد في مكافحة انتشار المرض، كون الشخص العادي يمسك الهواتف 2600 مرة في اليوم ويستخدمه حوالي 76 مرة.

وشاشة الجهاز، بيئة مثالية لنمو الفيروسات. واقترح بيتر هول، أستاذ الصحة العامة بجامعة واترلو، تنظيف الهواتف في الغداء وبعد العودة إلى المنزل في المساء لقتل الجراثيم التي يتم جمعها في العمل وأثناء التنقل.

3) حماية كبار السن

كبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، لذا يحث الأطباء على الابتعاد عنهم إذا كانوا مرضى. وبلغ معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا في الصين، عشرة أضعاف بين الأشخاص في سن السبعينات، مقارنة مع الذين تقل أعمارهم عن 59 عامًا.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس من منظمة الصحة العالمية في الأسبوع الماضي: "إذا كنت تبلغ من العمر 60 عامًا ... فأنت أكثر عرضة للإصابة بمرض COVID19 الحاد. حاول تجنب المناطق المزدحمة، أو الأماكن التي قد تتفاعل فيها مع الأشخاص المرضى.

4) استشارة الطبيب عند العودة من المناطق المتضررة

حثت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، الأشخاص العائدين إلى بريطانيا من البلدان الأكثر تضررًا من فيروس كورونا على طلب المشورة الطبية.

ويجب على الأشخاص الذين عادوا من مقاطعة هوبي في الصين، أو شمال إيطاليا، أو في كوريا الجنوبية منذ منتصف فبراير، البقاء في منازلهم ، وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين والاتصال برقم هيئة الصحة العامة حتى إذا لم تظهر عليهم أي أعراض.

يجب على البريطانيين العائدين من مناطق أخرى من الصين وكوريا الجنوبية وشمال إيطاليا أو كمبوديا وهونج كونج واليابان ولاوس وماكاو وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايوان وتايلاند وفيتنام عند ظهور أي أعراض عزل أنفسهم، والاتصال بالرقم 111.

5) لا تسافر إلى المناطق المتضررة

تقدم وزارة الخارجية البريطانية، النصيحة بعدم السفر إلى مقاطعة "هوبى" وإلى البر الرئيسي للصين، باستثناء رحلات السفر الضرورية.

كما تحث المواطنين على عدم السفر إلى دايجو بكوريا الجنوبية. ولا يُنصح أيضًا بالسفر إلى إيطاليا، باستثناء السفر إلى 11 مدينة في منطقتي لومباردي وفينيتو في إيطاليا.

6) غسل الملابس جيدًا

الملابس وسيلة لنقل الفيروسات من قبل البشر. لذا توصي إرشادات هيئة الصحة العامة في إنجلترا بغسل الملابس عند درجة حرارة 60 مئوية أو 40 درجة مئوية باستخدام مسحوق الغسيل.

يمكن أن يساعد استخدام المجفف على قتل البكتيريا الضارة، ومنع البكتيريا من البقاء والتكاثر على الملابس الرطبة. كما ينصح أيضًا بغسل الأيدي عند ملامسة الغسيل المتسخة.

7) بينة صحية

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إنه لا توجد حاجة حاليًا لإغلاق المدارس الجماعية أو إلغاء الفعاليات الرياضية والتجمعات الكبيرة الأخرى.

لكن يمكن مطالبة الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية بالبقاء في المنزل، لتجنب الإصابة إذا استمر المرض في الانتشار.

وبلغت معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بين المصابين بمرض السكري ومشاكل القلب والجهاز التنفسي أعلى بأكثر من 10 أضعاف من الذين لا يعانون من مشاكل صحية في جميع أنحاء العالم.

8) استخدام أقنعة الوجه بشكل مناسب

أصبح الركاب والمتسوقون الذين يرتدون أقنعة الوجه مشهدًا شائعًا بشكل متزايد مع انتشار فيروس كورونا. لكن منظمة الصحة العالمية نصحت الأشخاص الأصحاء ألا يرتدوا قناعًا إلا إذا كانوا يعتنون بشخص مصاب بالفيروس. عندئذ تكون الأقنعة فعالة عند استخدامها، مع غسل اليدين بشكل متكرر.

ويجب ألا يسمح للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس، بعد عودتهم من المنطقة المصابة بالتحرك في الأماكن العامة باستخدام قناع أو بدونه.

و تعتبر أقنعة الوجه ضرورية فقط للأشخاص الذين يساعدون المصابين أو تظهر عليهم علامات المرض.

9) تخزين المواد الغذائية اللازمة

ليست هناك حاجة لتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية أو غيرها من السلع، لكن المسعفين أشاروا إلى أنه قد يكون من الأفضل الحفاظ على بعض الأساسيات في حال اقتضت الضرورة العزلة الذاتية.

وقال إيان ماكاي، عالم الفيروسات بجامعة كوينزلاند في أستراليا، إن شراء أطعمة إضافية طويلة الأمد مثل الحبوب والمكرونة والفواكه والسمك المعلب يمكن أن يساعد الذين يجب أن يخضعوا للبقاء في منازلهم.

10) اتبع إرشادات الصحة العامة

قال وزير الصحة البريطاني، إنه يأمل ألا يضطر إلى إصدار تشريع طارئ بإلغاء الفعاليات الكبيرة، وحث المدارس والشركات على اتباع النصائح الرسمية.

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا نوصي بإلغاء الفعاليات الجماهيرية والمدارس كذلك يجب ألا تغلق، إلا في حال ظهور حالة إصابة إيجابية".

11) اعرف حقوقك

إذا كان عليك عزل نفسك في المنزل، فيجب أن تسمح لك شركتك بالحصول على المقابل. يمكن لصاحب العمل اختيار أن يدفع الراتب الكامل حال المرض، والحد الأدنى القانوني هو 94.25 جنيهاً إسترلينيًا في الأسبوع.

إذا لم يحصل المريض على رواتب مرضية، فقد يتمكن من التفاوض بشأن العمل من المنزل خلال هذا الوقت حتى لا يتأثر راتبه.

الأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على إجازة مرضية هم الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، أو أفراد القوات المسلحة، أولئك الذين تلقوا بدل التوظيف والدعم في الأشهر الثلاثة الماضية، أو الأشخاص المحتجزين قانونيًا.

12) عوامل الأمان عند السفر

على الرغم من أنها ليست نصيحة رسمية، إلا أنه من المنطقي محاولة الحفاظ على تنقلاتك آمنة قدر الإمكان. إذا كان عليك استخدام وسائل النقل العام، فإن الابتعاد الشخصي عن زملائك خلال التنقل، سيكون أفضل، وغسل اليدين بعد النزول.