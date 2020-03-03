» الإمارات تعلن تعطيل الدراسة

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كورونا

تعطيل الدراسة

أعلنت دولة الإمارات اليوم الثلاثاءوتقديم إجازة الربيع بدءا من الأحد المقبل.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، قبل قليل،، تعطيل الدراسة لمدة شهر بسبب فيروس كورونا.

وقالت إنها قررت تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة التعلم عن بعد.. وتعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءاً من الأحد المقبل و لمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19 ) تم رصدها من خلال التقصي النشط والمستمر تعود لجنسيات مختلفة تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا.

وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المعلن عنها 27 حالة شفي منها 5 حالات أعلن عنها مسبقا.


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