» "رونالدو" يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة عن والدته

03 مارس 2020 - 09:05 م

أعر بالنجم البرتغالي كريستيان ورونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، عن شكره لرسائل الدعم التي قُدمت لوالدته.

وكتب عبر حسابه على "تويتر": "شكرا لكم على كل ما تبذلونه من رسائل الدعم لأمي. هي مستقرة حاليا وتتعافى في المستشفى. أود أنا وعائلتي أن نشكر الفريق الطبي الذي يعتني بها ، ويرجى التفضل بأن نمنح جميعًا بعض الخصوصية في هذا الوقت".

وكانت والدة النجم البرتغالي قد أصيبت بسكتة دماغية في وقت سابق من اليوم قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى في جزيرة ماديرا في البرتغال، مسقط رأس لاعب يوفنتوس الإيطالي.