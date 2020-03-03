ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس غد الأربعاء

03 مارس 2020 - 09:45 م

يشهد غدا الأربعاء، ارتفاعًا آخر فى درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

كما تشهد حالة الطقس وجود شوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء كما يلي:

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجات

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 11 درجات

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات

سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجات.

قنا العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجات.

أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة.