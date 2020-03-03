عبدالمنعم سعيد: أنتظر موقف العرب في ملف «سد النهضة»

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات القوات المسلحة أمر هام لدراسة الإشارات في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أنه على المستوى الشخصي ينتظر موقف الأخوة العرب في مسألة سد النهضة، حيث أن العرب يمتلكون عددًا من الأوراق الاقتصادية الكبيرة.
وأوضح "سعيد" في مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أن إثيوبيا لم توقّع على اتفاقية قانون الأنهار الدولية، وتعتقد أن عدم توقيعها هو غير ملزم لها في مسألة البنود، وهو أمر مخالف للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يستخدم في حل مثل هذه النزاعات الدولية حول المياه.