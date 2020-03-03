عبدالمنعم سعيد: أنتظر موقف العرب في ملف «سد النهضة»

03 مارس 2020 - 11:20 م

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات القوات المسلحة أمر هام لدراسة الإشارات في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أنه على المستوى الشخصي ينتظر موقف الأخوة العرب في مسألة سد النهضة، حيث أن العرب يمتلكون عددًا من الأوراق الاقتصادية الكبيرة.

