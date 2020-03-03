تفاصيل إصابة مواطن مصري بـ"كورونا" في إيطاليا

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كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أنه تواصل مع الجالية المصرية في إيطاليا والنقابة العمالية هناك للاطمئنان على المواطن المصري المصاب في مدينة لودي شمال إيطاليا.
وأوضح سعفان، في مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أن المصاب يتلقى العلاج ويخضع لإقامة جبرية في منزله. 
وكان الدكتور وائل عبدالقادر، رئيس الجمعية الثقافية الإيطالية المصرية، قد صرح للبرنامج أن أحد أفراد الجالية المصرية في إيطاليا أصيب بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المصري من محافظة الدقهلية في الأربعينيات من عمره، ويتلقى العلاج في مدينة لودي شمال إيطاليا وحالته تستجيب للعلاج.

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