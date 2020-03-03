تفاصيل إصابة مواطن مصري بـ"كورونا" في إيطاليا

03 مارس 2020 - 11:30 م

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أنه تواصل مع الجالية المصرية في إيطاليا والنقابة العمالية هناك للاطمئنان على المواطن المصري المصاب في مدينة لودي شمال إيطاليا.



وأوضح سعفان، في مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أن المصاب يتلقى العلاج ويخضع لإقامة جبرية في منزله.

