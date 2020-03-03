وزير الأوقاف: خطر الإرهاب ليس أقل من خطر الفيروسات

03 مارس 2020 - 11:40 م

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه عرض تجربة مصر في مواجهة التطرف بمؤتمر جنيف في الأمم المتحدة وأكد على تجاوز مصر لمصطلحات الأقلية والأغلبية والوصول إلى المواطنة المتكافئة.



وأضاف مختار جمعة - خلال حواره في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور- أنه ليس هناك إرهاب مشروع كما يقول البعض، لافتا إلى أن الدفاع عن النفس لا ينطوي تحت مصطلح إرهاب حتى لا يختلط الأمر على أحد.



وأوضح أن التوافق العالمي لإنهاء النزاعات والخلافات في جميع دول العالم هو عقد المواطنة في بناء الدولة الحديثة.



وتابع مختار جمعة، أن مصر لديها نموذج فريد في التعامل مع الأديان المختلفة من خلال دمج الداعية مع الراهبة في قضية الوطن وهذا يعمق اللحمة الوطنية.



واستكمل الوزير أنه رفع توصية للأمم المتحدة خلال مؤتمر جنيف بتجريم الإرهاب والدول الراعية له وبالأخص الإرهاب الإلكتروني، إذ أن الإرهاب لا يقل خطورة عن الفيروسات والأوبئة المنتشرة في العالم لأنه أصبح عابرا للقارات .

















