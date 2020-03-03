وضع رئيس شعبة عمليات الجيش الإسرائيلي بالحجر الصحي

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قالت قناة عبرية، إن رئيس شعبة عمليات الجيش الإسرائيلي تم وضعه بالحجر الصحي.
وذكرت القناة العبرية "السابعة"، أن وضع الجنرال أهارون حليفا، رئيس شعبة عمليات الجيش الإسرائيلي بالحجر الصحي، جاء عقب عودته من رحلة سفر خاصة في إيطاليا.
وأوضحت القناة العبرية أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي، قد التقى بالجنرال أهارون حليفا، ولكن دون مصافحته، في منطقة الحجر الصحي لمصابي كورونا في مستشفى "شيبا" بتل هشومير، بمدينة تل أبيب. 
ونوهت القناة العبرية إلى تعرض 30 جندي إسرائيلي للعزلة، تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا، نتيجة لاتصالهم بمريض يحمل الفيروس نفسه.

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