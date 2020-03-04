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السفارة الصينية بالقاهرة تكشف كواليس زيارة وزيرة الصحة

الحياة السياسية

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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المصريون ـ متابعات

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مفاجأة.. وزيرة الصحة تغادر إلى الصين مساء اليوم

أكد المتحدث باسم السفارة الصينية لدى القاهرة "جاي جي شيان"، أن زيارة وزيرة الصحة د.هالة زايد إلى الصين تعكس تضامن الحكومة المصرية مع الصين.
وأضاف "جاي جي شيان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الصينيين تربطهم على علاقة قوية بمصر، مشيرا إلى أن حضور وزيرة الصحة للصين يمثل لحظة فارقة، ورسالة واضحة لتضامن الحكومة المصرية مع الشعب الصيني. 
وأكد أن العلاقة المصرية والصينية قوية أيضا وذات بُعد جغرافي كبير، لافتا إلى أن زيارة الوزيرة جاءت في ظل انتشار فيروس كورونا وهذا يظهر متانة تلك العلاقة .
وأكد سعادة الشعب الصيني بوجود الأعلام الصينية على معظم الأماكن السياحية في مصر، لافتا إلى أن هذا له دلالة مهمة جدا وتعد رسالة للتضامن مع الشعب الصيني.
وبشأن وجود علاج لفيروس كورونا أكد أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في الصين يتراجع وتم علاج أكثر من 40 ألف حالة، مبينا أن عملية الانتشار توقفت في عدة مناطق كثيرة.
وأوضح المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة، أننا على يقين بأن التأثير السلبي على الاقتصاد الصيني يمكن تخطيه.

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