» تشيلسي يُطيح بليفربول من كأس الاتحاد ويبلغ ربع نهائي

04 مارس 2020 - 12:20 ص

بلغ تشيلسي دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الانجليزي إثر فوزه على ليفربول بهدفين لهدف، الثلاثاء، في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج.



ونجح تشيلسي في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه البرازيلي ويليان دا سيلفا في الدقيقة 13، إثر كرة استخلصها من مواطنه فابينيو وسددها قوية سكنت شباك الحارس أدريان.

ومع حلول الدقيقة 64 أضاف تشيلسي الهدف الثاني من مرتدة سريعة أنهاها روس باركلي بتسديدة هزت شباك ليفربول.



بهذا الفوز، أنعش تشيلسي آماله في تحقيق لقب ينقذ به موسمه تحت قيادة المدرب الصاعد فرانك لامبارد.

