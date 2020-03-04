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الصحة العالمية تطالب بعدم تخزين الأقنعة الواقية والقفازات

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طالبت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، سكان العالم بالتوقف عن تخزين الأقنعة الواقية، والقفازات وأدوات الحماية من فيروس كورونا، خشية تأثير ذلك السلوك على حياة الأطباء وطواقم التمريض المتعاملين بشكل مابشر مع الفيروس.
وقال تيدروس غيبرييسوس، المدير العام للمنظمة (مقرها جنيف) إنه يشعر بالقلق من أن قدرات البلدان على الاستجابة للفيروس" تتعرض للخطر بسبب الاضطراب الشديد والمتزايد في الإمداد العالمي بادوات الحماية الشخصية، الناجمة عن زيادة الطلب والتخزين وسوء الاستخدام"، حسب "أسوشيتيد برس".
وأضاف: "نقص معدات الحماية يجعل الأطباء والممرضات والعاملين بشكل مباشر مع الفيروس، معرضين لخطر الفيروس وغير مؤهلين للتعامل معه".
واستدرك قائلا: "لايمكننا وقف انتشار كورونا دون أدوات الحماية والعاملين في قطاع الصحة".
ووصل عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم، حتى مساء الثلاثاء، إلى 3100 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 90 ألفا، وفق "أسوشيتيد برس".
وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، وانتشر لاحقا في 78 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/كانون ثانٍ الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل. -

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