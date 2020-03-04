قصة الطفل الذي دمر حلم محمد صلاح مع ليفربول

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أحمد عادل شعبان
أعاد نشطاء الحديث عن طفل بعث برسالة مثيرة للجدل إلى يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي قبل فترة - بعد تراجع نتائج الفريق .
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