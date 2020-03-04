قصة الطفل الذي دمر حلم محمد صلاح مع ليفربول

04 مارس 2020 - 06:06 ص

أعاد نشطاء الحديث عن طفل بعث برسالة مثيرة للجدل إلى يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي قبل فترة - بعد تراجع نتائج الفريق .





وخسر ليفربول أمام تشيلسي الإنجليزي بهدفين مقابل لا شيء و ودع كأس الاتحاد الإنجليزي .



وبعث طفل يشجع مانشستر يونايتد برسالة إلى كلوب يطالبه فيها بعدم تحقيق أي فوز جديد في الدوري وعدم الفوز ببطولة بالبرميرليج .



وبعد هذه الرسالة فاز ليفربول على وست هام بصعوبة ثم خسر واتفورد بثلاثية ثم خسر من تشيلسي ومنع نجمنا محمد صلاح من التتويج مع ليفربول الدوري بدون هزيمة.





