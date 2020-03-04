نجم الزمالك يهاجم مرتضى بضراوة: أتوقع منه أي شيء

04 مارس 2020 - 06:20 ص

شن حمدي النقاز - نجم الزمالك السابق - هجوما حادا على مرتضى منصور - رئيس الزمالك - ملمحا إلى أنه السبب في منع انتقاله لأحد الأندية الخليجية.



وقال النقاز الذي هرب من الزمالك في تصريحات لإذاعة "IFM" التونسية: كانت ابنتي و زوجتي تواجهنا مشكلة أثناء تواجدي مع الزمالك ومع ذلك ركزت وحصدنا البطولات .



وأضاف: بخصوص سؤالك عن تدخل رئيس الزمالك لمنع انتقال لأحد الأندية الخليجية ، أقول لك إنني أتوقع منه أي شيء .. هناك الكثير من الأمور غير الواضحة .. هو قريب من بعض الدوريات الخليجية ولا اريد ظلم أحد لكني أتوقع ذلك.



