» حماس تطلب من مصر حماية غزة ومصر تستجيب

04 مارس 2020 - 06:30 ص

طالبت حركة حماس مصر التدخل لحماية غزة من فيروس"كورونا"، بالتزامن مع المخاوف من تفشيه، حسب مصادر قناة "العربية".

علي الجانب الآخر أعلنت مصر استجابتها مصيفة أنها سترسل مساعدات طبية وكمامات للقطاع لمواجهة الفيروس، حسبما نشرت"صدي البلد".

ووجهت القاهرة النصيحة بوقف السفر إلي إيران بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد هنا.

في سياق ’خر طلبت حركة حماس من مصر الضغط علي إسرائيل لوقف التصعيد في غزة.

جدير بالذكر أن الأراضي الفلسطينية خالية من الفيروس حسبما أعلنت السلطات لكن بزيارة وفد كوري بينهم مصابين بالفيروس أثار جدل واسع في البلاد خوفا من احتمالية تفشي الفيروس.