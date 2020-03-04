» نجم الأهلي السابق: جوزيه سبب رحيلي عن الفريق بالرغم من تألقي

04 مارس 2020 - 08:40 ص

أكد عبد الحميد شبانة - نجم الأهلي وغزل المحلة السابق - أنه رحل عن النادي الأهلي من أجل البحث عن المشاركة باستمرار.



وقال في لقاء مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على "صدى البلد" : كنت أتألق وأسجل مع الأهلي بالرغم من مشاركاتي القليلة .



وأضاف: صبرت كثيرا لأحصل على فرصة لكن هذا لم يحدث ، وقتها ذهبت لحسام البدري - وكان مدربا عاما - وحدثته في الأمر فأخبرني أن المسألة كلها في يد جوزيه .



وأردف: لم أحصل على الفرصة لكني لم أظلم في الأهلي فهو نادي عريق .. لذلك فضلت الرحيل في هدوء بحثا عن المشاركة.



