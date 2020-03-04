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شقيق ياسمين عبد العزيز مهاجمًا العوضي: "شغلك قذر وأنا عارفه"

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ياسمين عبد العزيز و العوضي
ياسمين عبد العزيز و العوضي
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أول رد من ياسمين عبد العزيز بعد هجوم شقيقها المسيء ضدها

وائل عبد العزيز

احمد العوضى

ياسيمن عبد العزيز

هاجم شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من جديد، الفنان أحمد العوضى، وذلك بعد تبادل الاتهامات والسباب بينهما منذ ساعات قليلة بسبب شقيقته ياسمين وعلاقتها بالعوضى.

وقال وائل: "ردك متوقع جدا لأن هو ده أسلوبك ومش هيتغير، بس أنا هرد عليك، بالنسبة إن حد بيصرف علّيا، عمرها ما اديتني جنيه في جيبي وأحب افكرك إني قاعد في بيت إيجار وراكب عربية تويوتا كنت جايبها قسط من شقايا، وأظن انت شفتها أيّام مسلسل لآخر نفس لما كان معاك عربية لانسر.. ويا دوبك حوشت عشان اغير عربيتي قريب.. وحتى لو حد من أهلي ساعدني في وقت ضيقة انت مالك!! ولا معندكش كلام تقوله؟!!!".

وأضاف وائل: "أما الشغل اللي أنا فاشل فيه فلو بتعتبر 17 جايزة أخدتهم في أربع سنين فشل فياريت تعرف تبقى فاشل زيي، لكنك مش هتعرف للأسف.. ومش أنت اللي تحدد فشلي ونجاحي في أي شيء لأنك طالع على رقبة الناس.. أما أختي فالمواقف والسنين اللي فاتت هيا الي هتبين أنا عملت عشانها إيه.. وكلمة إني طالع على حسها كل الناس عارفة إني شقيت طريقي لوحدي من 15 سنة وعلى الرغم من ده فأنا عادي أبطل تمثيل من بكره قدام مصالح أختي".

وأوضح وائل: "أخيرا بقى.. ردّك ده علّيا أثبتلي إنك ولا همك الإنسانة اللي أنت ماشي تعاكسها في كل حتة وعلى صفحات السوشيال وسيبت المهم وابتديت في تشويهي ومفكرتش تاخد خطوة محترمة تجاهها، إلا إنك جريت على الترند وهتشتغل شغل قذر لأن ده اللي يهمك "ترند" "دور بطولة" "فلوس" "عربيات"، وبالنسبة للناس اللي بتقول إني بتكلم على موضوع زي ده على السوشيال ياريت تدخلوا تشوفوا صفحاتهم وتعرفوا إن الموضوع متعارف عليه للناس إلا أهلها.. ياسمين سألتني بعد الطلاق إنها ممكن تحب وتتجوز وانا أول واحد قولتلها طبعًا حبيبتي ومن حقك وهبقى أول حد يفرحلك.. بس مش انت!! لأني اعرفك من سنين وعارف نواياك والأيام هتثبت صحة كلامي".

وتابع: "ونصيحة مني ليك لما تدخل عل ست متختارش وقت ضعفها وخروجها من طلاق ومشاكل، لو فعلا بتفهم كنت بقيت صديق ينصح ويحافظ ويخاف لحد ما تبقى قوية تاني.. مش يتصور صور زي دي يا محترم.. وأخيرا في 5 اكونت باسمي على فيس بوك وإنستجرام معرفش عنهم حاجة.. وده آخر كلام عندي في الموضوع ده وهسيبه للأيام تكشف الحقائق".

وكانت ترددت فى الأيام الماضية أقاويل عن علاقة الفنانة ياسمين عبد العزيز بالفنان أحمد العوضى، بدأت بنشره صورة لفنانة تشبه ياسمين عبد العزيز وكتب تعليقا عليها بأنها فتاة أحلامه، وبعدها نشر صورة تجمعه بياسمين، إلا انهما لم يعلنا بشكل رسمي عن ارتباطهما.


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