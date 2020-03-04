  • الأربعاء 04 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:58 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أحمد موسي

"موسى" يصدم فريق إعداده بطلب محرج

كورونا في الكويت

الكويت تكشف حقيقة إصابة مصريين بـ"كورونا" علي أراضيها

مبروك عطية

داعية: الرجالة فاهمة الآية دي غلط

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ: في ناس ما تخجل القافلة تسير

الرئيس الامريكي

طالبان ترد على اتصال "ترامب" بقتل 20 جنديا أمريكيا

توتنهام

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

هشام عشماوي

بالفيديو.. تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي

تقنية الفيديو

أولى المباريات بتقنية الـ var بالدورى

شرطة الكويت

تهز الكويت.. ضابط يدهس 3 مواطنين أثناء الاستعراض بسيارته

محمود ياسين وعائلته

بعد إصابته بالزهايمر.. ابنة محمود ياسين تكشف تفاصيل موجعة عن مرضه

المتحدث العسكري:

بالفيديو.. تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي

الحياة السياسية

هشام عشماوي
هشام عشماوي
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالصور..تنفيذ حكم الجلد على شاب وفتاة بتهمة ممارسة الجنس

#

تنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي هشام عشماوي

#

لاغتصابهما فتاة.. إعدام شابين بدولة عربية في ميدان عام

#

تنفيذ حكم الإعدام فى مغتصب "طفلة البامبرز"

إعدام

عاجل

المتحدث العسكرى

هشام عشماوي

أعلن المتحدث العسكري أنه تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى. 


وهشام عشماوي تم القبض عليه من قوات الأمن الليبية وتسلميه إلى الجيش المصري في شهر مايو الماضي، واعترف في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع لاحقا بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واشتراكه في العديد من العمليات الإرهابية منها التخطيط لتفيذ استهداف سفن تجارية في قناة السويس.

يذكر أن "عشماوي" كان ضابطًا لكن سرعان ما أثيرت حوله شبهات بسبب آرائه الدينية المتشددة، وجرى نقله إلى أعمال إدارية في عام 2000، وفي عام 2007 فُصل "عشماوي" من الخدمة؛ بعد اتهامه بالتحريض ضد الجيش المصري، اتجه بعد ذلك إلى العمل الحر، حيث باشر التجارة في الاستيراد والتصدير.

والتقى "عشماوي" خلال تلك الفترة بمجموعة من المتشددين، شكل بهم لاحقًا خلية تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، وفي 2013 سافر عشماوي إلى سوريا ليقاتل مع تنظيمات إرهابية ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد، وبعدها عاد إلى مصر، ليبدأ في شن هجماته الإرهابية ضد الجيش المصري، والتي كان أخطرها عملية كمين الفرافرة.

بعها أعلن عشماوي الانشقاق  عن تنظيم بيت المقدس وأعلن عن تأسيس جماعة المرابطين في ليبيا، واتخذ من مدينة درنة وكرًا لشن هجماته الإرهابية ضد الجيش المصري والقوات الليبية.

وعن لائحة الاتهام الموجهة إلى عشماوي فشملت اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والهجوم على حافلات أقباط المنيا، وكمين الفرافرة الذي راح ضحيته 28 شهيدًا من قوات الأمن المصرية، وحادث الواحات الذي راح ضحيته أيضًا 16 شهيدًا.

وصدر ضد عشماوي حكم غيابي بالإعدام شنقًا من محكمة الجنايات العسكرية غرب القاهرة، بعد إدانتهم بالهجوم على كمين الفرافرة.
وبعد تسليمه إلى مصر، أصدرت اليوم محكمة عسكرية حكما حضوريا بالإعدام شنقا على عشماوي بعد أن اعترف بالجرائم التي ارتبكها طيلة السنوات الماضية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رسالة شكر لمحافظ الجيزة عقب إقالته مسئولا بحي الهرم
» سموحة يواصل استعداداته لمواجهة «المارد الأحمر»
» أول رد من عائلة ياسمين عبد العزيز على ارتباطها بـ"العوضي"
» خصلة شعر بـ 25 ألف دولار.. من صاحبها
» بـ فستان مكشوف..فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها وتثير ضجة
» برلماني: اجتماع الرئيس مع القوات المسلحة لعرض التهديدات
» شقيق ياسمين عبد العزيز مهاجمًا العوضي: "شغلك قذر وأنا عارفه"
» تحذير شديد اللهجة من العملات الورقية
» "نصير": مش هيشيل المسئولية اخلعيه
» الاسماعيلى يواصل تدريباته استعدادا للجونة
» "بحبك يا أحمد" ياسمين عبد العزيز تتحدى شقيقها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب