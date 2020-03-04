أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

04 مارس 2020 - 10:51 ص

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات، أبرزها مواجهة تونس والسنغال في نهائي بطولة كأس العرب تحت 20 سنة.

وتأجلت بعض المباريات التي كان من المقرر إقامتها اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا، خوفًا من فيروس كورونا.

كأس العرب تحت 20 سنة

تونس X السنغال - 06:30 مساءً - الرياضية السعودية 1 - أبو ظبي الرياضية 1.

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليستر سيتي X برمنجهام سيتي - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 13.

توتنهام هوتسبير X نورويتش سيتي - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 3.

شيفيلد وينزداي Xمانشستر سيتي- 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 2.

كأس ملك إسبانيا

ميرانديس X ريال سوسييداد - 10:00 مساءً - الرياضية السعودية 2.

كأس فرنسا

ليون X باريس سان جيرمان - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.