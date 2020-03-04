» خصلة شعر بـ 25 ألف دولار.. من صاحبها

04 مارس 2020 - 11:04 ص

بيعت خصلة شعر بأكثر من 24 ألف دولار في مزاد علني وتعود للشاعر الرومانسي البريطاني الشهير" لورد بايرون".

وأخذت الخصلة من جسد بايرون بعد وفاته من قبل زميله الإيطالي الذي كان ملازما له في آخر أيامه واحتفظ بها في قلادة ذهبية واستمرت محفوظة لما يقارب 200 عام.

ودفع المشتري الأوربي 20 ألف دولار وبعد إضافة الرسوم وصل المبلغ إلى أكثر من 25 ألف دولار ، في مزاد علني في لندن.

جدير بالذكر أنه من أشهر أعمال بايرون قصيدة "دون جوان" و"تشايلد هارولدز بيلجريماج" وهو معروف بأسالبيه الأنثوية ولديه سلسلة من العلاقات الغرامية، وتوفي بسبب الحمي أثناء حرب الاستقلال اليوناني في معركتهم ضد العثمانيين في 1824.