داعية: الرجالة فاهمة الآية دي غلط

04 مارس 2020 - 11:18 ص

أكد الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، أن البعض لديه مفهوم خاطئ عن الآية القرآنية "الرجال قوامون على النساء"، قائلا:"أنتم فاهمين الآية غلط".



وأضاف "عطية"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :" ربنا قال في كتابه "الرجال قوامون على النساء" ولم يقل "الأزواج قوامون على زوجاتهم".



وتابع: "معنى الآية القرآنية "الرجال قوامون على النساء"، أي أن الرجل قوام على زوجته ووالدته وأخته والسيدات اللاتي يحتجن المساعدة، معقبا: "نسيب بقى كلام ربنا ونخرج عنه بكل فقاقة، وكل واحد يقول لمراته أنا قوام عليكي ده مفهوم خاطئ".

