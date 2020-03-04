» رسالة شكر لمحافظ الجيزة عقب إقالته مسئولا بحي الهرم

04 مارس 2020 - 11:29 ص





شكر خالد أبو بكر ، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استجابته للتقرير الذي عرضه عن انتشار القمامة بحي إمبابة .



وأضاف "أبو بكر"، من خلال برنامج " كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، أن محافظ الجيزة نزل علي الفور لحي إمبابة وأقال نائب رئيس حي الهرم ".



وتابع :"القرار الذي أتخذه محافظ الجيزة، قرار حاسم ضد الإهمال معقبا :" أنا دوري في الإعلام أني أوريك السلبيات، عشان فيه مسئول يشوفها ويتحرك الصبح، عشان كده هفضل أعرض المشاكل ديه".

