  • الأربعاء 04 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:58 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أحمد موسي

"موسى" يصدم فريق إعداده بطلب محرج

كورونا في الكويت

الكويت تكشف حقيقة إصابة مصريين بـ"كورونا" علي أراضيها

مبروك عطية

داعية: الرجالة فاهمة الآية دي غلط

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ: في ناس ما تخجل القافلة تسير

الرئيس الامريكي

طالبان ترد على اتصال "ترامب" بقتل 20 جنديا أمريكيا

توتنهام

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

هشام عشماوي

بالفيديو.. تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي

تقنية الفيديو

أولى المباريات بتقنية الـ var بالدورى

شرطة الكويت

تهز الكويت.. ضابط يدهس 3 مواطنين أثناء الاستعراض بسيارته

محمود ياسين وعائلته

بعد إصابته بالزهايمر.. ابنة محمود ياسين تكشف تفاصيل موجعة عن مرضه

الكويت تكشف حقيقة إصابة مصريين بـ"كورونا" علي أراضيها

الحياة السياسية

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الكويت تكشف حقيقة وضع وزير تحت حجر منزلي بسبب كورونا

#

الكويت تنفي وجود إصابات بـ"كورونا" على أراضيها

#

الصحة تكشف حقيقة إصابة رجل عائد من المملكة بفيروس "كورونا"

#

حقيقة إصابة أبناء الجالية المصرية في الصين بـ"كورونا"

الكويت

#اخبار الكويت

"كورونا"

الصحة الكويتية

كشفت الوكيلة المساعدة للصحة العامة بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف حقيقة تواجد مصريين مصابين بـ" كورونا" وافدين إليها، حيث أكدت أنه الكويت لم تسجل أي إصابة قادمة من مصر، مؤكدة أنه لا توجد أي نية لوقف الرحلات إلي مصر.

وأضافت في تصريحات صحفية نشرتها"سوتنيك"، أن الإجراءات التي تتبعها الكويت مع الوافدين تجريها مع كل الوافدين من أي دولة، لافتة إلي أن هناك تنسيق مع وزارة الخارجية بشأن عمليات إجلاء المواطنين الكويتيين من إيران.

في سياق متصل أعلن سفير مصر في الكويت طارق القوني أنه لم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا بين المصريين المقيمين في البلد الخليجي كما لم تعلن السلطات الكويتية عن أي حالات اشتباه أو إصابة مؤكدة لمصريين وصلوا إلي البلاد الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أصدرت أمس الثلاثاء تعميم تطالب فيه جميع القادمين من 10 دول بإجراء فحص طبي يؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد، علي أن يكون صادر من مراكز صحية معتمدة من قبل سفارات الكويت من هذه الدول، أو معتمدة من قبل السلطات الصحية في هذه الدول.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رسالة شكر لمحافظ الجيزة عقب إقالته مسئولا بحي الهرم
» سموحة يواصل استعداداته لمواجهة «المارد الأحمر»
» أول رد من عائلة ياسمين عبد العزيز على ارتباطها بـ"العوضي"
» خصلة شعر بـ 25 ألف دولار.. من صاحبها
» بـ فستان مكشوف..فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها وتثير ضجة
» برلماني: اجتماع الرئيس مع القوات المسلحة لعرض التهديدات
» شقيق ياسمين عبد العزيز مهاجمًا العوضي: "شغلك قذر وأنا عارفه"
» تحذير شديد اللهجة من العملات الورقية
» "نصير": مش هيشيل المسئولية اخلعيه
» الاسماعيلى يواصل تدريباته استعدادا للجونة
» "بحبك يا أحمد" ياسمين عبد العزيز تتحدى شقيقها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب