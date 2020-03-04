"موسى" يصدم فريق إعداده بطلب محرج

04 مارس 2020 - 11:42 ص





طالب الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بالالتزام بالنصائح التي تقدمها وزارة الصحة الفترة الحالية لعدم التعرض للإصابة بفيروس كورونا .



وقال موسي، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد: "يا ريت لو فى اجتماعات يا ريت نأجلها، ويا ريت نهتم بالنظافة الشخصية، وغسل اليدين بشكل مستمر".



وتابع: "لو حد من أولادك عنده إنفلوانزا خليه يقعد فى مكان لوحده، عشان ميعديش الكل، ارتداء الكمامة أمر مطلوب، مطالبا بعدم المصافحة والأحضان والبوس فى هذه الفترة، وطالب من زملائه بالعمل بهذه النصيحة "يا ريت نسلم من بعيد".

