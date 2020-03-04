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«يوتيوب» يوجه ضربة قاضية لـ«عمر كمال وشاكوش»

«يوتيوب» يوجه ضربة قاضية لـ«عمر كمال وشاكوش»

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عمر كمال حسن شاكوش
عمر كمال حسن شاكوش
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محمد فضل

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يوتيوب

مهرجانات

حسن شاكوش

عمر كمال

عود البطل

في ضربة قاضية لمطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، قام موقع الفيديوهات "يوتيوب" بحذف مهرجان "عود البطل" الذي طرحه الفنانين أول أمس.

وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب في عدّة دول، وحققت خلال 24 ساعة من طرحها حوالي 7 ملايين مشاهدة، إلا أن موقع "يوتيوب"حذف الأغنية اليوم من دون أي توضيح.

لكن تردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب الحذف هو سرقة لحن الأغنية من مهرجان يحمل اسم "خطفتيني"، إلا أن برومو الأغنية تم طرحه في 28 يناير الماضي، بينما المهرجان تم طرحه على يوتيوب بتاريخ 22 فبراير.

وردّا على حذف الأغنية كتب عمر كمال عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي متوجهاً الى مجهول قائلاً:"نفس اللي حصل في "بنت الجيران" بيحصل تاني في "عود البطل" ... الاغنية أتوقفت بعد 7 مليون مشاهدة في اول يوم وديه محصلتش تماما مع اي اغنية نزلت قبل كده. بس معلش خير والله حصل كده في "بنت الجيران" وبقت 170 مليون .. متفتكرشي انك لما تحاول توقف عمر كمال وشاكوش هتاخدك رزقهم او شهرتهم يعني .. او غيابهم هيديك فرصة للظهور .. عاوز تنجح اشتغل واتعب وفكر مش تأذي الناس .. شوية وقت والأغنية هترجع وهنرجع أقوى وأنجح".


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