  • الأربعاء 04 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك

تونس تفاجئ الزمالك بقرار صادم:لن يحضر أحد

فيروس كورونا

الصين تعلن اكتشاف نوع ثانِ من «كورونا» أكثر فتكًا

سد النهضة

إثيوبيا تُصعد وتتوعد بالانتصار في بناء سد النهضة

تعقيم الحرم المكي

بيان من الحرمين الشريفين بشأن فيروس كورونا

عمال الشركة

إصابة مهندس بـ«كورونا» بشركة بترول في مطروح

ناهد السباعي

فنانة شهيرة:«بدعي ربنا أكره المعصية بس مش قادرة أمسك نفسي»

وزير التعليم

«التعليم» تعلق على مزاعم إلغاء الدراسة يوم 7 مارس

مرتضى منصور

مرتضى منصور ينقذ طليقة نجم الأهلي من الحبس

الكويت

الكويت تطمئن المصريين

محمود ياسين

ابنة محمود ياسين تصدم الجميع بمرض والدها الخطير

الأمن التونسي يصدم جمهور الزمالك في رادس

الرياضة

استقبال حافل من جمهور الزمالك للاعبي الابيض
استقبال حافل من جمهور الزمالك للاعبي الابيض
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

صحفي تونسي: جماهير الترجي خائفة من مواجهة الزمالك

#

صفحة الزمالك: «إفريقيا تحت سيطرة الملكي»

#

الزمالك بطلًا للسوبر الإفريقي

#

الزمالك ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف أوباما

جماهير الزمالك

رادس

الأمن التونسي

كشفت وسائل إعلام محلية في تونس، عن تخصيص 8 آلاف فرد أمن لتأمين لقاء الإياب بين الزمالك والترجي، بالإضافة إلى 160 عسكريا في محيط ملعب رادس وإخضاع الجماهير إلى التفتيش الدقيق والصارم.

وأصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانًا، للتعليق على أزمة حضور الجماهير لمباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال أفريقيا، والأنباء التي ترددت حول خوض اللقاء بدون جماهير بسبب فيروس الكورونا.

وقال الاتحاد التونسي في بيانه: «تبعًا لما وقع تداوله حول إمكانية برمجة مقابلات نهاية هذا الأسبوع، ومن ضمنها التي تندرج في إطار رابطة الأبطال الأفريقية دون حضور الجمهور تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم أنه لم ترد على الجامعة مراسلة أو إعلام رسمي في هذا الإطار، وبالتالي فإن كل التصريحات لا تلزم إلا أصحابها ما لم يرد موقف رسمي من مؤسسات الدولة المعنية».

وتابع: «في اتصال أجراه رئيس الجامعة مع أحمد قعلول، وزير الشباب والرياضة، تأكد لدينا عدم صدور أي موقف رسمي يمنع حضور الجمهور للمقابلات، وأن التنسيق جار بين وزير الشباب والرياضة ووزير الصحة، وأن مقابلات نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك المقابلات التي تندرج في إطار الربع النهائي لرابطة الأبطال الأفريقية ستكون بحضور الجمهور».

وأتم: «في الختام نرجو التوفيق لأنديتنا التونسية وأن يكون النجاح حليفها».

يذكر أن الجهات الأمنية التونسية وافقت على حضور 60 ألف مشجع للقاء الإياب بين الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما انتهت مباراة الإياب بفوز الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بنتيجة 3-1.

ويحل مساء الجمعة فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ضيفا على نظيره فريق الترجي على ملعب رادس في مباراة الإياب بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب استاد القاهرة بفوز نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لنادي الترجي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أمريكا تنهى عقوباتها الاقتصادية على السودان
» فيديو| يرمي ساعة بـ 200 ألف جنيه بعد تعرضه لسطو مسلح
» الإعلان عن وظائف بالسعودية.. إليك طريقة التقديم
» الأمن التونسي يصدم جمهور الزمالك في رادس
» أثار الذعر.. الأمن السعودي يلقن شابًا درسًا قاسيًا
» فيديو مؤثر| درس في الوفاء لـ«كلب» مع صاحبه «المقعد»
» فيديو| لحظة اصطدام «كويكب» بجبل «ميرابي» بإندونيسيا
» التحالف العربي يحبط عملًا إرهابيًا ببحر العرب
» الإمارات تقرر إقامة مباريات الدوري بدون جمهور
» حقيقة إصابة وزير إيراني بـ"كورونا"
» الجمارك: ملتزمون بكل الإجراءات الوقائية المعتمدة في مواجهة «كورونا»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:30 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب