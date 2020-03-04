مرتضى منصور ينقذ طليقة نجم الأهلي من الحبس

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حبس

مرتضى منصور

الاهلى

شادي محمد

أنقذ المستشار مرتضى منصور، طليقة نجم الأهلي السابق شادي محمد، من الحبس 3 سنوات، بعدما قضت المحكمة بحبسها بتهمة سرقة شقة زوجها.

وقررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، حجز لجلسة 8 ابريل للحكم، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمة بعد دفاع مرتضى منصور عنها.

كانت النيابة قد استمعت لأقوال اللاعب شادي محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ.

وقال لاعب الأهلي، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادي الأهلي، والمنتخب إضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية ميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينتها.

وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات، وسؤال الشهود الموجودين بعمارة لاعب الأهلي السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.


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