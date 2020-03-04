  • الأربعاء 04 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك

تونس تفاجئ الزمالك بقرار صادم:لن يحضر أحد

فيروس كورونا

الصين تعلن اكتشاف نوع ثانِ من «كورونا» أكثر فتكًا

سد النهضة

إثيوبيا تُصعد وتتوعد بالانتصار في بناء سد النهضة

تعقيم الحرم المكي

بيان من الحرمين الشريفين بشأن فيروس كورونا

عمال الشركة

إصابة مهندس بـ«كورونا» بشركة بترول في مطروح

ناهد السباعي

فنانة شهيرة:«بدعي ربنا أكره المعصية بس مش قادرة أمسك نفسي»

وزير التعليم

«التعليم» تعلق على مزاعم إلغاء الدراسة يوم 7 مارس

مرتضى منصور

مرتضى منصور ينقذ طليقة نجم الأهلي من الحبس

محمود ياسين

ابنة محمود ياسين تصدم الجميع بمرض والدها الخطير

الكويت

الكويت تطمئن المصريين

فيديو| يرمي ساعة بـ 200 ألف جنيه بعد تعرضه لسطو مسلح

آخر الأخبار

ساعته رولكس
ساعته رولكس
Advertisements

متابعات

أخبار متعلقة
#

صادم.. وفاة عروسين بعد زفافهما بـ 48 ساعة

#

هند القحطاني لـ متابعيها: "اللي عايز يكلمني يدفع 200 ألف دولار"

تصرف رجل أعمال بسرعة بديهة بعد تعرضه للهجوم من لص مسلح بسكين، بعد أن تخلص من ساعته "رولكس" البالغة قيمتها 10 آلاف جنيه إسترليني (200 ألف جنيه مصري) عبر إلقائها على سطح متجر قريب حتى لا يتمكن من سرقتها.

وتُظهر لقطات التقطتها كاميرات المراقبة، المسلحة الملثم وهو يهاجم "مارك إوارت"، وعلى الرغم من أنه هدد بـ "طعنه"، إلا أنه تخلص من ساعته باهظة الثمن على سطح متجر بعيدًا عن متناول يده.

وخلال الهجوم الذي وقع في مدينة "باسيلدون" بمقاطعة "إسيكس" شرقي إنجلترا، خطف المهاجم، جهاز حاسوب محمول (لاب توب) من الرجل، والبالع ثمنه 3500 جنيه إسترليني، قبل أن يفر هاربًا على دراجة.

ويبدو على ثقة تامة من أن اللص الذي هاجمه على معرفة به جيدًا، لأنه "أراد فقط الحصول على ساعة رولكس، التي يعرف أنني أحبها. لم يقل أعطني محفظتك أو أعطني هاتفك، لقد أراد الحصول على الساعة".

ويتذكر الرجل لحظات الرعب التي عاشها إثر تهديده من قبل اللص بسكين كبير، من دون أن يعطي سببًا لتصرفه المفاجئ: "لست متأكدًا لماذا فعلت ذلك، أتذكر فقط: "ما الذي أنا مستعد لخسارته؟".

ويشير إلى أنه لحسن الحظ بدا المهاجم في حيرة من أمره، بدا أنه يفكر في الأمر لمدة دقيقة واختطف جهاز الكمبيوتر المحمول منه.

وتمكن "إوارت" من استعادة الساعة المقاومة للماء، والتي وجد أنها لا تزال تعمل، لكنه يبدو حزينًا على فقدان الكمبيوتر الذي يحمل معلومات تخص عملاء في شركة "آبل فلوردينجز" التابعة له، لكنها مؤمنة بما يتيح لأحد الوصول إليها.

وعلق غاضبًا: "لا أعرف حقًا ما إذا كنت قد فعلت الشيء الصحيح، لكنني أريد أن أستعيد الكمبيوتر المحمول مرة أخرى".

وتحقق الشرطة في الواقعة. وقال متحدث باسم شرطة "إسيكس"، إن الشرطة تحقق في الحادث، الذي وقع في الساعة 6:30 مساءً يوم الاثنين، وأظهرت التحريات أن السكين المستخدم في الهجوم يبلغ طوله 12 بوصة على الأقل.

وطلب من أي شخص لديه معلومات عن الجريمة، أو يعرف هوية مرتكب الجريمة، الاتصال بالشرطة.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «يوتيوب» يوجه ضربة قاضية لـ«عمر كمال وشاكوش»
» أمريكا تنهى عقوباتها الاقتصادية على السودان
» فيديو| يرمي ساعة بـ 200 ألف جنيه بعد تعرضه لسطو مسلح
» الإعلان عن وظائف بالسعودية.. إليك طريقة التقديم
» الأمن التونسي يصدم جمهور الزمالك في رادس
» أثار الذعر.. الأمن السعودي يلقن شابًا درسًا قاسيًا
» فيديو مؤثر| درس في الوفاء لـ«كلب» مع صاحبه «المقعد»
» فيديو| لحظة اصطدام «كويكب» بجبل «ميرابي» بإندونيسيا
» التحالف العربي يحبط عملًا إرهابيًا ببحر العرب
» الإمارات تقرر إقامة مباريات الدوري بدون جمهور
» حقيقة إصابة وزير إيراني بـ"كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:30 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب