إصابة مهندس بـ«كورونا» بشركة بترول في مطروح

04 مارس 2020 - 06:52 م

فرضت وزارة الصحة حجرًا صحيًا لمدة 14 يومًا على جميع العاملين في شركة بترول بمحافظة مطروح، بعد تأكيد أن تحاليل أحد المهندسين الأجانب إيجابية، وأنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ومنعت شركة البترول الإجازات وأوقفت حركة الدخول والخروج بحقل البترول، مع إغلاق المداخل والمخارج.

وأوضحت مستشفى النجيلة، أن حالته الصحية حتى الآن مستقرة، وتم عزل المهندس الكندي، بعد عمل التحاليل المخبرية اللازمة، والتي أتت بالنتائج الإيجابية، إضافة لحجز السائق والمساعد الخاص به.

وأفادت المستشفى، أنه سيتم عمل تحاليل كل أسبوع للحالة، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، الإثنين الماضي، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تمت إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف "مجاهد" أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه أعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.

وقال إن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة للفيروس.

وأشار مجاهد إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هى الحالة الثانية فى مصر لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تعافي الحالة الأولى وخروجها من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة، لافتا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقال "مجاهد" إن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.