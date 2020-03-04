  • الأربعاء 04 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تركي ال الشيخ

تركي آل شيخ يكشف سر استقالته من رئاسة الأهلي

صالح جمعة

«صالح جمعة» يدهس شابًا بسيارته ويفر هاربًا

علاء مبارك رفقة والده

«علاء مبارك» يكشف حقيقة «الصدقة الجارية» على روح والده

نانسي عجرم وزوجها

بعد مفاجأة التشريح.. قتيل فيلا نانسي عجرم في طريقه للقبر

سعد لمجرد

ظهور صادم لـ«سعد لمجرد» ونشطاء: متحول جنسيًا

الزمالك

تونس تفاجئ الزمالك بقرار صادم:لن يحضر أحد

ناهد السباعي

فنانة شهيرة:«بدعي ربنا أكره المعصية بس مش قادرة أمسك نفسي»

فيروس كورونا

الصين تعلن اكتشاف نوع ثانِ من «كورونا» أكثر فتكًا

سد النهضة

إثيوبيا تهدد وتتوعد بالانتصار في بناء سد النهضة

تعقيم الحرم المكي

بيان من الحرمين الشريفين بشأن فيروس كورونا

والسلطات تعلق..

أنباء عن هروب رموز نظام "البشير" من السجن

عرب وعالم

عمر البشير
عمر البشير
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تحذير قوي لبديل محمد صلاح من التفاوض مع ليفربول

#

خلفان يكشف عن أخطر ما تدبره قطر لدول الخليج

#

الجزائر.. استئناف محاكمة رموز نظام بوتفليقة السبت

#

شقيق البشير يكشف تفاصيل مثيرة لما قبل سقوط الرئيس

السجون

عمر البشير

سجن كوبر

كشفت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء المتداولة عن هروب بعض قيادات نظام الرئيس السابق عمر البشير من سجن كوبر.

ونفت الوزارة في بيان، الأنباء المتداولة بشكل واسع خلال الساعات الماضية عن محاولة هروب لقيادات من النظام البشير من سجن كوبر.

وذكرت الوزارة على حسابها الرسمي بتويتر: «‏لا صحة لما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي حول محاولات هروب نزلاء من السجن القومي في الخرطوم بحري (كوبر)، مشيرة إلى أنها مجرد إشاعات».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الديهي": قرار قطر بمنع دخول المصريين "كيد نسا"
» ابنة محمود ياسين تصدم الجميع بمرض والدها الخطير
» العاصمة العراقية تسجل أول وفاة بسبب "كورونا"
» مصر تقدم للصين علاجًا لكورونا و«الصحة» تعلق
» أسعار الدولار تشهد استقرار خلال التعاملات.. تعرف عليها
» 715 جنيهًا.. أسعار الذهب تستقر في ختام تعاملات الأربعاء
» السيناريو الأسوأ.. بريطانيا تتوقع إصابة 500 ألف شخص بكورونا
» الصحة العالمية تنفي وجود "كورونا" بمصر
» أنباء عن هروب رموز نظام "البشير" من السجن
» أول تعليق من حسن شاكوش على حذف أغنيته الأخيرة
» «يوتيوب» يوجه ضربة قاضية لـ«عمر كمال وشاكوش»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب