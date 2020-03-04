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715 جنيهًا.. أسعار الذهب تستقر في ختام تعاملات الأربعاء

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أسعار الذهب

الاربعاء

ختام تعاملات

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 مارس 2020، استقرارًا ملحوظًا مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، حيث سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في مصر نحو 715 جنيهًا.

جاء ذلك حسبما أكد إيهاب واصف، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث قال إن أسعار الذهب تأثرت بالثبات في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1647 دولارًا للأوقية.

وأوضح، أن عيار 18 سجل 612.85 جنيه، وعيار 21 بلغ 715 جنيهًا ، وعيار 24 لامس 817.14 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 5820 جنيهًا.

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