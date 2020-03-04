ظهور صادم لـ«سعد لمجرد» ونشطاء: متحول جنسيًا

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سعد لمجرد

أغنية

فنان

متحول جنسيًا

أثار الفنان المغربي سعد لمجرد، موجة جدل كبيرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة صادمة له بمكياج وحلق، حيث تشبه في ظهوره المثير للجدل بالنساء.

وظهر سعد لمجرد في الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمكياج نسائي وحلق، في إطلالة غريبة فتحت الهجوم عليه من قبل متابعيه، واتهمه البعض على سبيل الاستهزاء بأنه "متحول جنسيًا"، بينما نالت إعجاب البعض الآخر وخاصة الفتيات من معجباته.

وكان الفنان سعد المجرد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بانستجرام عن نجاح أغنيته الجديدة "آسف حبيبي" بتجاوزها ل 10 ملايين مشاهدة في زمن قياسي، وهي من ألحان محسن تيزاف.

هذا النجاح اعتبره سعد ثمرة للعلاقة وللثقة التي تجمعه بجمهوره الذي يستمد منه القوة، والتحدي في تحقيق نجاحاته الفنية التي تحصدها أغانيه المتتالية والتي يطرحها متمنيا من الفانز بأن يظلا معا، يدا في يد وقلبا واحد.


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