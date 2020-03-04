» مصر تقدم للصين علاجًا لكورونا و«الصحة» تعلق

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مصر

وزارة الصحة

علاج كورونا

نفى الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، ما تردد خلال الساعات الماضية، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تقديم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة علاجًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، لجمهورية الصين الشعبية، على هامش زيارتها إلى هناك الأسبوع الجاري.

وقال مجاهد في بيان اليوم الأربعاء، إن زيارة وزيرة الصحة جاءت في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التضامن مع الصين حكومةً وشعباً؛ نظراً لعمق العلاقات بين البلدين الصديقين الممتدة لسنوات طوال مضت، مشيراً إلى أن الوزيرة كانت محملة برسالة مواساة وتعازي من الرئيس السيسي للشعب الصيني في وفاة ضحايا ?يروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مساندة المصابين.

وأضاف أن زيارة الوزيرة للصين كانت تهدف أيضاً إلى تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين، منوهةً إلى أن الصين قدمت هدايا قيمة جدًا لمصر عبارة عن الوثائق الفنية المحدثة (النسخة السادسة) للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لمواجهة الفيروس والتقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة التي قام به وفد الخبراء إلى مناطق عديدة في الصين، وأن هذه الهدايا ستفيد مصر في الإجراءات الاحترازية للسيطرة على المرض.

وأهابت وزارة الصحة بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أي أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدي الرأى العام.


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