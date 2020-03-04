ارتفاع عدد وفيات كورورنا بإيطاليا

04 مارس 2020 - 08:59 م

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا إلى 107، في حين أن عدد الإصابات تجاوز 000 3 حالة.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، يوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جراء الفيروس في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن عدد المصابين في إيطاليا وصل إلى حوالي 3090 حالة، وهي تعد النسبة الأعلى في أوروبا، مشيرة إلى أن من بين المصابين، 276 قد تعافوا بالكامل.

وقررت السلطات الإيطالية اليوم تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في البلاد، بما فيها المدارس والجامعات، بدءا من يوم الخميس وحتى منتصف شهر مارس القادم، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة الإيطالية قرارا جديدا ينص على تشديد تدابير الوقاية من كورونا لتشمل الحفاظ بمسافة لا تقل عن متر بين شخص وآخر، والتحية عن بعد بلا مصافحة وعناق وتبادل للقبلات، وإلغاء جميع المؤتمرات والاجتماعات، إضافة إلى توصية الأشخاص فوق سن 75 عاما بعدم الخروج من المنازل.