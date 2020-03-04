بعد مفاجأة التشريح.. قتيل فيلا نانسي عجرم في طريقه للقبر

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لبنان

قتيل

فيلا

نانسي عجرم

بعد شهرين على حادث مقتله على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أعلنت محامية "القتيل" السوري محمد الموسى، عن حصولهم أخيرًا عن تصريح الدفن.

 وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :«وأخيرا انتهت رحلة المعاناة الطويلة لإجراءات شهادة الوفاة!».

وأضافت :« بلغني أن الهلال الأحمر السوري رفض نقل الجثمان من الحدود اللبنانية السورية بحجة عدم الإختصاص فإن كان الخبر غير صحيح يرجى التواصل معي لنفي الأمر وإتمام نقل الجثمان».

وأكدت في منشور آخر:« ?سينقل جثمان المغدور إلى دمشق بواسطة سيارة خاصة على حسابنا!».

ويأتي ذلك بعد، حالة كبيرة من الجدل أثارتها المحامية السورية رهاب البيطار مؤخرا، بسبب آخر منشور لها عبر حسابها كتبت فيه: "الترغيب والترهيب أسلوبان لن يزيدانني إلا إصرارا وعزيمة وثباتا وقوة".

كاشفة عن تعرضها للتهديد لاسيما بعد انتهاء تقرير الطب الشرعي الثاني، في قضية محمد حسن الموسى، قتيل فيلا ?نانسي عجرم?، الذي أثبت أن هناك طرفا ثانيا في القضية.

وكشفت الملامح الأولى لتقرير الطب الشرعي الثاني، في قضية القتيل محمد حسن الموسى، أنه قتل بسلاحين مختلفين، نظرًا لوجود طلقة مفككة في جسده، أي وجود طرف ثان في القضية، علاوة على وجود طلقات وشم، وهي لا تظهر إلا في حالة إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، وهو ما يشير إلى أن القتل حدث عمدًا.


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