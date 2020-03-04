شركة مصرية تلغي نظام البصمة منعًا لـ«كورونا»

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المصرية للاتصالات

كورونا

نظام البصمة

بدأت الشركة المصرية للاتصالات اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

حيث أصدرت الإدارة العامة لإدارة الأزمات بالشركة المصرية للاتصالات، منشورًا إداريًّا توضح خلاله الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المنشور الذي تناقله موظفي الشركة المصرية للاتصالات على "الجروبات" الخاصة بهم عبر فيس بوك؛ فإن التعليمات تتضمن رفع درجات الاستعداد والطوارئ في كافة منشآت المصرية للاتصالات والشركات التابعة لها تخوفًا من تعرض موظفيها لخطر الإصابة بالفيروس.

وبحسب الإجراءات الوقائية أوقفت الشركة العمل بأجهزة البصمة الإلكترونية واستبدلتها بالتوقيع اليدوي للعاملين بدفاتر الحضور والانصراف.

كذلك وجهت الشركة بتنظيف المكاتب والأسطح والأرضيات باستمرار باستخدام السوائل المعمقة وتهوية الأماكن المغلقة خاصة المكاتب المكتظة بالعاملين وقاعات الاجتماعات والصالات، فضلًا عن مراعاة تجميع سلالات النفايات بشكل مستمر سواء الموجودة بالمكاتب أو الممرات حفاظًا على نظافة المكان.

كما وجهت بضرورة التنظيف المستمر لدورات المياه وتوافر السوائل المعقمة بها، علاوة على الفحص وتقديم خدمات الكشف من قبل مقدمي الرعاية الطيبة لأي موظف يظهر عليه أعراض خاصة بفيروس كورونا.


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