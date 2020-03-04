» السعودية تسجل ثاني إصابة بفيروس كورونا

04 مارس 2020 - 09:47 م

أعلنت السلطات لسعودية قبل قليل، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت إن الإصابة لمواطن قادم من إيران عبر البحرين، بحسب قناة العربية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد علقت أداء مناسك العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة لمواجهة فيروس كورونا القاتل اليوم.

وقالت إنه ستتم مراجعة القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب.

وأكد مصدر في الوزارة، بأن "القرار الوقائي يأتي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار كورونا، ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقا دائما وكثيفا للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى".

وأشار، إلى أنه "يأتي اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات السعودية لمنع انتشار الفيروس في المملكة، واستكمالا للجهود التي تم اتخاذها، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين".