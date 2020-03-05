عشماوي :هذه آخر كلمات الإرهابيين قبل إعدامهم

05 مارس 2020 - 09:10 ص

روي حسين الفقي، منفذ أحكام الإعدام السابق، والشهير بـ"عشماوي"،جانبا من بعض الحوارات التي تدور بينه و بين المحكوم عليهم بالإعدام خاصة العناصر الإرهابية، قائلا :"بيشتموني قبل موتهم".



وأضاف الفقي، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، مسجون الإعدام لا يعرف النوم، لأنه يعيش في حالة قلق وخوف مستمر، ويموت نفسيا أول لما يوصل منطقة الإعدام، ويتم إحكام السيطرة على مسجون الإعدام قبل أن يؤذي نفسه".



وتابع: " نحصل على مواصفات المسجون وحجمه، للتعرف على كيفية التنفيذ، و المحكوم عليه بالإعدام يقف على طبلية الإعدام، ويتم وضع الحبل حول عنق المتهم كي لا يتم جرحه ثم تفتح الطبلية وينفذ الحكم".

