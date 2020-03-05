أول دولة عربية تعلن عن حالتي وفاة بكورونا

05 مارس 2020 - 09:18 ص

بعد إعلان العراق عن إصابة العشرات من مواطنيها بفيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى وفاة حالة مصابة، أعلن مجددا عن وفاة حالة ثانية من المصابين.

وكانت صحة محافظة السليمانية قد أعلنت أن مواطنين قد توفيا جراء الإصابة بكورونا أحدهما من المسنين في العمر.

وبهذه الحالة تكون أول دولة عربية تعلن عن حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد على مستوى الدول العربية.

يذكر أن السلطات العراقية كانت قد أعلنت عن تسجيل 31 إصابة بالفيروس حتى الآن، جميعهم زاروا طهران في الفترة الأخيرة.