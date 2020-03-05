» عريس يهرب من حفل الزفاف.. لن تتخيل السبب

05 مارس 2020 - 09:28 ص

في واقعة مؤثرة، اضطر عريس كوري لمغادرة حفل الزفاف وترك عروسه بسبب قدوم والده المفاجئ بدون والدته.

وكانت عروس كورية، قد تفاجأت بترك عريسها حفل زفافهما، مسرعا، نحو والده.

ولاحظ العريس 24 عاما أن عيني والده مليئة بالدموع عندما دخل قاعة الزفاف، وعند سؤاله عن والدته، اعترف الأب أن والدته مصابة بالسرطان ولم تتمكن من الحضور بسبب مرضها المفاجئ.

وقام العريس بمغادرة حفل الزفاف، إلى المستشفى الذي تقيم فيه والدته وترك الحفل وعروسته وانتهى الحفل بانفصال العروسين، بسبب حالة والدته المرضية.