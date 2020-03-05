" شيميل الدقي" 500 دولار في الساعة مقابل ممارسة الدعارة

05 مارس 2020 - 09:44 ص

أدلى المتهم "و .ع"، باعترافات تفصيلية أمام رجال التحقيق، عقب ضبطه واتهامه بممارسة الفجور داخل الفنادق الكبرى فى الجيزة.

وبحسب التحقيقات اعترف قائلا :" مش بحس أنى راجل وكل ميولي أنثوية".

وأضاف "و .ع"، أنه تحول إلى "شيميل" ولا يصعب تفريقه مطلقا عن النساء، حيث يقوم بارتداء ملابسهم والظهور دائما بمظهر السيدات الجميلة، بعد ظهور التثدي عليه واتجاه ميوله ناحية الرجال.

وكشف في التحقيقات أنه تخصص فى اصطياد زبائنه من خلال الفنادق الكبرى فى الجيزة، عن طريق إطلاق اسم "مليكة".

وتابع قائلا : إنه يتقاضى مبلغ 500 دولار نظير ساعة من الوقت يقضيها بصحبة أحد زبائنه، والذى اعتاد على اصطيادهم عن طريق ارتداء الملابس النسائية المثيرة.

وجدد قاضي المعارضات حبس "أشهر شيميل" في الجيزة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتعود قصة شيميل الجيزة، بعد وردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام "و.ع" وشهرته مليكة شاب في هيئة أنثى باصطياد الزبائن العرب من داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الدقي وهو يرتدي ملابس حريمي مثيرة لممارسة الفجور.

تم إخطار اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، والذي أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة القبض على المتهم، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن العقيد أيمن حسن، رئيس مباحث آداب السياحة، والمقدم أحمد عز وكيل مباحث الآداب، من ضبط المتهم داخل فندق شهير بالدقي وهو يرتدى ملابس نسائية.