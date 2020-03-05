» «الطلائع» يستدرج إنبي على جهاز الرياضة العسكرى

05 مارس 2020 - 09:51 ص

يستضيف طلائع الجيش نظيره إنبى في الخامسة مساء اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى افتتاح منافسات الدور الثانى لمسابقة الدورى.

عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع، طالب لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الأهلى وتحقيق الفوز على الفريق البترولى فى بداية الدور الثانى للمسابقة من أجل تحسين مركز الفريق بجدول ترتيب الدورى.

في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على ضرورة الفوز على الطلائع لاكتساب دفعة معنوية تساهم في التقدم في سباق مراكز المسابقة وصولا للمربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 24 نقطة.