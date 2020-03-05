الموت يفجع الفنان " أحمد عزمي"

05 مارس 2020 - 09:52 ص

أعلن الفنان أحمد عزمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة والده،قبل قليل.

وأضاف الفنان أحمد عزمي: "البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله والدي الحاج عزمي، نسألكم الفاتحة"، حيث بادله متابعوه ومحبوه برسائل العزاء، والرحمة لوالده.

وشارك الفنان أحمد عزمي ، في العديد من الأعمال الدرامية المصرية بين مسلسلات أو أفلام سينمائية.

ومن المسلسلات التي شارك بها العميل 1001 وعباس الأبيض في اليوم الأسود وأحلامك أوامر ويتربى في عزو. وشارك وفي السينما بأفلام قبلات مسروقة والزمهلوية، وغيرها.