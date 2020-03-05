» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف البطولات العالمية أبرزها كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس فرنسا والدورى المصري.
"المصريون" ترصد فى التقرير التالى أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها
الدورى المصرى
طلائع الجيش X إنبى – 5:00 مساءً - أون تايم سبورت
كأس ملك إسبانيا
غرناطة X أتلتيك بيلباو – 10:00 مساء - السعودية الرياضية
كأس الاتحاد الإنجليزى
ديربى كاونتى X مانشستر يونايتد – 9:45 مساء - beIN SPORT HD 2
كأس فرنسا
سانت ايتيان X رين – 9:55 مساء - beIN SPORT HD 6
الدورى السعودى
الحزم X الاتحاد – 5:45 مساء - السعودية الرياضية
الشباب X العدالة – 7:40 مساء - السعودية الرياضية
عصر03:31 م
فجر
04:59
شروق
06:22
ظهر
12:11
عصر
15:31
مغرب
18:01
عشاء
19:31