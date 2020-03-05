» أسماء حكام الإسماعيلى والرجاء المغربي بالبطولة العربية

05 مارس 2020 - 11:31 ص

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم إدارة مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى البطولة العربية للحكم السعودى تركى آل خضير، على أن يُعاونه كل من بدر الشمراني ومحمد مكي علي العبكري، بالإضافة لماجد محمد الشمراني حكمًا رابعاً.

وحدد الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الفرنسى ديديه جوميز 12 مارس موعدًا للسفر للمغرب على أن يعود الفريق للإسماعيلية 16 مارس عقب المباراة بيوم واحد.

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.