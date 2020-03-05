حسن شاكوش يبكي علي الهواء: "عشت ماضي صعب"

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إيمان هاني

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بكي مطرب المهرجانات حسن شاكوش، علي الهواء، أثناء حديثه عن المعاناة التي تعرض لها قبل الشهرة.

وأكد "شاكوش"، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، أنه بالرغم من ظروفه المادية الصعبة، إلا أنه لم يستلف من أي شخص طيلة حياته.

وأضاف شاكوش: "عانيت في حياتي، الناس بتاخد الواحد بالشكل، بيحكموا عليا من بعيد من غير ما يعاشروني، جه عليا وقت الظروف المادية كانت صعبة جدا، وعمري في حياتي ما استلفت من حد جنيه".

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