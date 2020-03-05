" كنيسة المهد" تدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

05 مارس 2020 - 12:41 م



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في إحدى مُدُن الضفة الغربية، وأعلنت حالة استنفار في مدينة بيت لحم.



وقررت الوزراة تفعيل خطة للطوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا (شرق)، قالت إنها ”للتعامل مع فايروس كورونا، المكتشف“.



ووفق الخطة فقد تقرر: ”إغلاق المساجد والكنائس كافة منها كنيسة المهد، ومؤسسات تعليمية ومراكز تدريب بمحافظة بيت لحم لمدة 14 يومًا، ووقف كل الفعاليات والندوات والمؤتمرات والنشاطات الاجتماعية والرياضية“.



وقالت الوزارة: ”إن هناك عددًا من الحالات المُشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، في أحد فنادق محافظة بيت لحم“.



وذكر بيان لوزارة الصحة أن الفحوصات اللازمة تجري للتأكد من حالة المشبه بهم، وفي انتظار النتائج لإطلاع الجمهور عليها فور صدورها.



ولم تحدد الوزارة جنسيات المشتبه بهم، وما إذا ما كانوا مواطنين فلسطينيين، أم زائرين أجانب قدموا من خارج البلاد.

