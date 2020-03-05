» إلهام شاهين: "طلاقي تم في دقيقة"

05 مارس 2020 - 12:49 م

روت الفنانة إلهام شاهين، جانبًا من حياتها الشخصية بتصريحات تذكرها لأول مرة على الهواء، قائلة: "أنا تزوجت مرتين واتطلقت في دقيقة".

وأشارت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم اسم"، بفضائية "ق1" عبر التليفزيون المصري، إلى أن عدم وجود الأولاد بين الزوج والزوجة يسهل من إجراءات الطلاق، مؤكدة أنه لا يوجد زوجة لم تتعرض للخيانة من قبل الزوج.

وطالبت من الزوج والزوجة التفكير كثيرًا قبل قيامهم بالطلاق في ظل وجود الأطفال، مؤكدة أنه في حالة حدوث الطلاق يتأثر الأطفال نفسيًا، موضحة أنها تفضل الزوجة التي تقف وتواجه الحياة بعد طلاقها وأنها مع المرأة القوية.