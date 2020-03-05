  • الخميس 05 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المجد للآلهة.. صيحات مع حرق ونهب بيوت مسلمي الهند

المجد للآلهة.. صيحات مع حرق ونهب بيوت مسلمي الهند

الزمالك والترجي

قرار عاجل .. قبل مباراة الترجي والزمالك.. ما الأمر

تصريح مفاجيء من قائد الحرس الثوري الإيراني عن كورونا

تصريح مفاجئ من قائد الحرس الثوري الإيراني عن كورونا

مسيحيون ومسلمون امام كنيسة المهد

" كنيسة المهد" تدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

علم إيران

كورونا يقتل عضو المجلس الأعلى للحوزات الدينية في إيران

بسمة وهبة

بسمة وهبة: بتقطعوا عيش الناس ليه

المغامسي

المغامسي: المسيح عيسى وإبليس يشتركان في هذا الأمر

حسن شاكوش

حسن شاكوش يبكي علي الهواء: "عشت ماضي صعب"

صلاة الجمعة

دولة عربية تلغي صلاة الجمعة بسبب كورونا

أحمد العوضي وشقيق ياسمين عبد العزيز

صور تكشف علاقة شقيق ياسمين عبد العزيز بـ أحمد العوضي قبل الأزمة

تصريح مفاجئ من قائد الحرس الثوري الإيراني عن كورونا

الحياة السياسية

تصريح مفاجيء من قائد الحرس الثوري الإيراني عن كورونا
تصريح مفاجيء من قائد الحرس الثوري الإيراني عن كورونا
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

تصريح مفاجئ من "متعب" عن "كهربا"

#

أول حالة تعافي من "كورونا" في البحرين

#

تصريح عاجل من الأمم المتحدة عن"كورونا"

#

تصريح مفاجئ من "بن سلمان" عن قاتل "الحريري"

في تصريح مفاجئ،  قال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني، إن "فيروس كورونا قد يكون ناتجا عن هجوم بيولوجي أمريكي".

وبحسب ما ذكرته وكالة "إيسنا" للطلبة الإيرانيين، فقد صرح سلامي خلال كلمة ألقاها في مدينة كرمان، الخميس، بأن إيران تخوض الآن حربا ضد فيروس كورونا الذي قد يكون نتيجة هجوم بيولوجي يستهدف الصين وإيران أولا.

يأتي هذا في الوقت الذي يتهم فيه الحرس الثوري بنقل الفيروس من الصين إلى إيران من خلال الاستمرار برحلات طيران "ماهان" التابعة له.

وأضافت الوكالة أن آخر بيانات الطيران الخميس أظهرت أن رحلات شركة ماهان المتهمة بنقل فيروس كورونا إلى إيران ومنها إلى الشرق الأوسط، مستمرة إلى الصين، رغم الإعلان عن وقف الرحلات بين البلدين بسبب انتشار كورونا.

من جانبه علق عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي على تصريحات سلامي بالقول :"  قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي: فيروس كورونا هجوم بيولوجي يستهدف الصين وإيران، ساخرا هذا تفكير رجل يحكم إيران اليوم ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» سعودي يخدع النساء بهذه الحيلة.. ماذا حدث
» إلهام شاهين: "طلاقي تم في دقيقة"
» استقرار سعر الذهب عند هذا الرقم
» "فيس بوك" يسجل أول حالة مصابة بـ "كورونا"
» أسماء حكام الإسماعيلى والرجاء المغربي بالبطولة العربية
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسرارا عن شقيقته:"دعمتها في الغلط"
» هروب كويتي من مركز طبي بعد الاشتباه في إصابته بـ”كورونا“
» اتهام ضابط أسترالي بارتكاب 108 جرائم جنسية
» اجتماع مهم بـ "الجبلاية" لإعلان تطبيق الـ "var " بالدوري
» مستشفى المعادى العسكرى يستضيف خبيرا فى آلام العمود الفقرى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:31 م

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب