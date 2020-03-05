  • الخميس 05 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شيخ الأزهر يزور قبر «الإمام البخاري» بسمرقند

بالصور.. شيخ الأزهر يزور قبر «الإمام البخاري» بسمرقند

أرشيفية

احذر: «كوورنا» يستمر على الأسطح الصلبة لمدة 3 أيام

السيدة أثناء رعايتها الكلاب

ننشر صور جثة السائحة التي نهشتها الكلاب الضالة

كبار العلماء ترفض تدويل إدارة الحرمين الشريفين

قرار سعودي بغلق الحرمين الشريفين حتى هذا الموعد

الدولار

الدولار يعاود الهبوط أمام الجنيه بسبب كورونا

إيمان خطيب ياسين

تنتمي للحركة الإسلامية.. أول محجبة في الكنيست الإسرائيلي

اتحاد الكرة المصري

اتحاد الكرة يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار جديد

وزيرة الصحة

«الصحة» تكشف تفاصيل إصابة أول مصري بـ«كورونا»

أرشيفية

تفاصيل وفاة «العسيري» التي فجعت السعودية

أحمد عزمي في جنازة والده

الفنانون يصدمون أحمد عزمي في جنازة والده..ماذا حدث؟

«بيجربوها قلبت جد».. 3 طالبات ضحايا جدد لـ«حبة الغلة»

قضايا وحوادث

انتحار
انتحار
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الكشف عن آخر تطورات حالة المصاب بـ"كورونا"

#

إصابة 4 طالبات في حادث حافلة مدرسية بالسعودية

#

تحفظ الغلال وتقتل الإنسان.. البرلمان يتحرك لحظر«حبة الانتحار»

#

ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع السيراميك السودان لـ 23 قتيلا

الشرقية

أبو كبير

حبة الغلة

مصرع اثنين

لقت فتاتين مصرعهما، وأصيبت ثالثة بحالة إعياء شديدة، إثر تناولهن حبوب الغلة على سبيل التجربة بمحل إقامتهن بناحية طوخ القراموص، إحدى قرى مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن استقبال مستشفى أبوكبير المركزي كلا من، «بسنت. إ. م»، و«إيمان. م»، و«شاهندا. م» طالبات بالمرحلة الإعدادية، مقيمات بقرية طوخ القراموص إحدى قرى مركز أبوكبير.

بالانتقال والفحص تبين وجود علاقة زمالة وصداقة بين الفتيات الثلاث، وأنهن اتفقن معا على تناول حبوب الغلة على سبيل التجربة والمزاح، إلا أنه فور تناولهن الحبوب أصبن بحالة من الإعياء الشديد استدعت نقلهن فورًا إلى مستشفى المركز، وأثناء إسعافهن توفيت الأولى وتبعتها الثانية بعد ساعات، فيما تجرى حاليًا محاولة إسعاف الثالثة بمستشفى الزقازيق الجامعي.

تم تحرير المحضر اللازم، وانتقل فريق من نيابة المركز برئاسة محمد عوض الدسوقي، وكيل النائب العام، وإشراف المستشار محمد العطوي، مدير النيابة، للمستشفى لمناظرة الجثتين، والاستماع لأقوال المصابة الثالثة حال تحسن حالتها الصحية، وصرحت النيابة بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية لجثتي الفتاتين، وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تنتمي للحركة الإسلامية.. أول محجبة في الكنيست الإسرائيلي
» السعودية تعلن شفاء أول حالة إصابة بـ «كورونا»
» فيديو.. مشهد مهيب لتوديع طلاب جثمان معلمتهم
» الـ«كاف» يصب غضبه على الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك
» «بيجربوها قلبت جد».. 3 طالبات ضحايا جدد لـ«حبة الغلة»
» العالم يسجل رقم مهول من إصابات كورونا خلال 24 ساعة
» اتحاد الكرة يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار جديد
» بدون بشر.. مشهد تاريخي صادم لصحن الكعبة بسبب«كورونا»
» طليقة خالد عليش تخرج عن صمتها وتفجر فضيحة
» بعد اشتباهها بكورونا.. احتجاز إعلامية شهيرة بالحجر الصحي
» أول ظهور لصالح جمعة بعد دهس مواطن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:58 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب