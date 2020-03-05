» «بيجربوها قلبت جد».. 3 طالبات ضحايا جدد لـ«حبة الغلة»

لقت فتاتين مصرعهما، وأصيبت ثالثة بحالة إعياء شديدة، إثر تناولهن حبوب الغلة على سبيل التجربة بمحل إقامتهن بناحية طوخ القراموص، إحدى قرى مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن استقبال مستشفى أبوكبير المركزي كلا من، «بسنت. إ. م»، و«إيمان. م»، و«شاهندا. م» طالبات بالمرحلة الإعدادية، مقيمات بقرية طوخ القراموص إحدى قرى مركز أبوكبير.

بالانتقال والفحص تبين وجود علاقة زمالة وصداقة بين الفتيات الثلاث، وأنهن اتفقن معا على تناول حبوب الغلة على سبيل التجربة والمزاح، إلا أنه فور تناولهن الحبوب أصبن بحالة من الإعياء الشديد استدعت نقلهن فورًا إلى مستشفى المركز، وأثناء إسعافهن توفيت الأولى وتبعتها الثانية بعد ساعات، فيما تجرى حاليًا محاولة إسعاف الثالثة بمستشفى الزقازيق الجامعي.

تم تحرير المحضر اللازم، وانتقل فريق من نيابة المركز برئاسة محمد عوض الدسوقي، وكيل النائب العام، وإشراف المستشار محمد العطوي، مدير النيابة، للمستشفى لمناظرة الجثتين، والاستماع لأقوال المصابة الثالثة حال تحسن حالتها الصحية، وصرحت النيابة بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية لجثتي الفتاتين، وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.