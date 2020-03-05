» اتحاد الكرة يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار جديد

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أعلنت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي في اجتماعه اليوم بمقر الإتحاد قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك شكلا.

وقررت اللجنة قبول تظلم ناديي الأهلي والزمالك شكلا بعد التأكد من وصولهما في المهلة القانونية وهي 10 أيام من تاريخ وصول القرارات للناديين بجانب سداد الناديين الرسوم الخاصة بالتظلم لخزينة الجبلاية .

وتعقد لجنة التظلمات اجتماعا جديدا الأسبوع المقبل لمناقشة التظلمات وفحص المستندات والفيديوهات المقدمة من كل ناد لحسم موقفها من عقوبتي محمود كهربا لاعب الاهلي وأحمد زاهر إداري الزمالك الموقفين لنهاية الموسم سواء بتأييد العقوبة او تخفيفها وفقا لما تراه اللجنة.

وكانت لجنة الانضباط قد أعلنت عقوباتها بشأن الاحداث التي أعقبت نهاية مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك والتي أتت على النحو التالي:

إيقاف محمود عبد المنعم كهربا الى نهاية الموسم وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور اجايي مباراتين لكل منهما وغرامة 50 ألف جنيه على كل لاعب.

غرامة على النادي الأهلي 100 ألف جنيه.

بينما اكتفت اللجنة بإيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف لعبد الله جمعة لثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.


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